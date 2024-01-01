20 израильских новых шекелей в лесотские лоти

Сконвертируйте ILS в LSL по реальному обменному курсу

20 ils
100,24 lsl

₪1,000 ILS = L5,012 LSL

Среднерыночный курс в 15:22
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1 ILS в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,03725,0946
Низкий4,78304,7830
В среднем4,90404,9641
Изменить3.88%-1.23%
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Соотношение 1 ILS к LSL

За последние 30 дней максимальный курс ILS к LSL составил 5,0372, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9040. Изменение курса ILS к LSL в процентном соотношении составило 3.88.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к LSL составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9641. Изменение курса ILS к LSL в процентном соотношении составило -1.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1661,4951,6270,96819,534
1 GBP1,18711,292108,1791,7741,9311,14823,179
1 USD0,9180,774183,7261,3731,4940,88917,94
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Лесотский лоти
1 ILS5,01189 LSL
5 ILS25,05945 LSL
10 ILS50,11890 LSL
20 ILS100,23780 LSL
50 ILS250,59450 LSL
100 ILS501,18900 LSL
250 ILS1 252,97250 LSL
500 ILS2 505,94500 LSL
1000 ILS5 011,89000 LSL
2000 ILS10 023,78000 LSL
5000 ILS25 059,45000 LSL
10000 ILS50 118,90000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Израильский новый шекель
1 LSL0,19953 ILS
5 LSL0,99763 ILS
10 LSL1,99526 ILS
20 LSL3,99052 ILS
50 LSL9,97630 ILS
100 LSL19,95260 ILS
250 LSL49,88150 ILS
500 LSL99,76300 ILS
1000 LSL199,52600 ILS
2000 LSL399,05200 ILS
5000 LSL997,63000 ILS
10000 LSL1 995,26000 ILS