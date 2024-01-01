1 израильский новый шекель в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте ILS в HNL по реальному обменному курсу
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|1 ILS в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|6,8843
|6,8843
|Низкий
|6,5592
|6,5056
|В среднем
|6,6971
|6,6703
|Изменить
|1.69%
|3.42%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к HNL
За последние 30 дней максимальный курс ILS к HNL составил 6,8843, а минимальный — 6,5592. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,6971. Изменение курса ILS к HNL в процентном соотношении составило 1.69.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к HNL составил 6,8843, а минимальный — 6,5056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,6703. Изменение курса ILS к HNL в процентном соотношении составило 3.42.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Норвежская крона
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Гондурасская лемпира
|1 ILS
|6,79300 HNL
|5 ILS
|33,96500 HNL
|10 ILS
|67,93000 HNL
|20 ILS
|135,86000 HNL
|50 ILS
|339,65000 HNL
|100 ILS
|679,30000 HNL
|250 ILS
|1 698,25000 HNL
|500 ILS
|3 396,50000 HNL
|1000 ILS
|6 793,00000 HNL
|2000 ILS
|13 586,00000 HNL
|5000 ILS
|33 965,00000 HNL
|10000 ILS
|67 930,00000 HNL