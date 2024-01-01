1 израильский новый шекель в гамбийские даласи
Сконвертируйте ILS в GMD по реальному обменному курсу
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|1 ILS в GMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|18,8445
|18,8445
|Низкий
|17,9103
|17,8731
|В среднем
|18,3252
|18,2765
|Изменить
|2.32%
|3.48%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к GMD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к GMD составил 18,8445, а минимальный — 17,9103. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,3252. Изменение курса ILS к GMD в процентном соотношении составило 2.32.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к GMD составил 18,8445, а минимальный — 17,8731. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,2765. Изменение курса ILS к GMD в процентном соотношении составило 3.48.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в гамбийские даласи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Гамбийский даласи
|1 ILS
|18,58510 GMD
|5 ILS
|92,92550 GMD
|10 ILS
|185,85100 GMD
|20 ILS
|371,70200 GMD
|50 ILS
|929,25500 GMD
|100 ILS
|1 858,51000 GMD
|250 ILS
|4 646,27500 GMD
|500 ILS
|9 292,55000 GMD
|1000 ILS
|18 585,10000 GMD
|2000 ILS
|37 170,20000 GMD
|5000 ILS
|92 925,50000 GMD
|10000 ILS
|185 851,00000 GMD