10 израильских новых шекелей в гибралтарские фунты

Сконвертируйте ILS в GIP по реальному обменному курсу

10 ils
2,12 gip

₪1,000 ILS = £0,2123 GIP

Среднерыночный курс в 14:37
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1 ILS в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21150,2124
Изменить0.39%-1.07%
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Соотношение 1 ILS к GIP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к GIP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса ILS к GIP в процентном соотношении составило 0.39.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к GIP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к GIP в процентном соотношении составило -1.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1471,4941,6270,96819,477
1 GBP1,18711,292108,1671,7731,931,14923,114
1 USD0,9190,774183,7171,3721,4940,88917,889
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Гибралтарский фунт
1 ILS0,21232 GIP
5 ILS1,06158 GIP
10 ILS2,12315 GIP
20 ILS4,24630 GIP
50 ILS10,61575 GIP
100 ILS21,23150 GIP
250 ILS53,07875 GIP
500 ILS106,15750 GIP
1000 ILS212,31500 GIP
2000 ILS424,63000 GIP
5000 ILS1 061,57500 GIP
10000 ILS2 123,15000 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Израильский новый шекель
1 GIP4,70997 ILS
5 GIP23,54985 ILS
10 GIP47,09970 ILS
20 GIP94,19940 ILS
50 GIP235,49850 ILS
100 GIP470,99700 ILS
250 GIP1 177,49250 ILS
500 GIP2 354,98500 ILS
1000 GIP4 709,97000 ILS
2000 GIP9 419,94000 ILS
5000 GIP23 549,85000 ILS
10000 GIP47 099,70000 ILS