2 000 израильских новых шекелей в китайские юани

Сконвертируйте ILS в CNY по реальному обменному курсу

2 000 ils
3 988,34 cny

₪1,000 ILS = ¥1,994 CNY

Среднерыночный курс в 14:12
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,01582,0158
Низкий1,92531,9061
В среднем1,96291,9524
Изменить2.15%3.76%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к CNY

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CNY составил 2,0158, а минимальный — 1,9253. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9629. Изменение курса ILS к CNY в процентном соотношении составило 2.15.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CNY составил 2,0158, а минимальный — 1,9061. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9524. Изменение курса ILS к CNY в процентном соотношении составило 3.76.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1421,4931,6270,96819,449
1 GBP1,18711,293108,2021,7731,9311,1523,089
1 USD0,9180,774183,7121,3721,4940,88917,863
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Китайский юань RMB
1 ILS1,99417 CNY
5 ILS9,97085 CNY
10 ILS19,94170 CNY
20 ILS39,88340 CNY
50 ILS99,70850 CNY
100 ILS199,41700 CNY
250 ILS498,54250 CNY
500 ILS997,08500 CNY
1000 ILS1 994,17000 CNY
2000 ILS3 988,34000 CNY
5000 ILS9 970,85000 CNY
10000 ILS19 941,70000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Израильский новый шекель
1 CNY0,50146 ILS
5 CNY2,50731 ILS
10 CNY5,01462 ILS
20 CNY10,02924 ILS
50 CNY25,07310 ILS
100 CNY50,14620 ILS
250 CNY125,36550 ILS
500 CNY250,73100 ILS
1000 CNY501,46200 ILS
2000 CNY1 002,92400 ILS
5000 CNY2 507,31000 ILS
10000 CNY5 014,62000 ILS