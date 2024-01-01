10 израильских новых шекелей в азербайджанские манаты
Сконвертируйте ILS в AZN по реальному обменному курсу
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|1 ILS в AZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4724
|0,4724
|Низкий
|0,4501
|0,4471
|В среднем
|0,4591
|0,4577
|Изменить
|1.93%
|3.22%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к AZN
За последние 30 дней максимальный курс ILS к AZN составил 0,4724, а минимальный — 0,4501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4591. Изменение курса ILS к AZN в процентном соотношении составило 1.93.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к AZN составил 0,4724, а минимальный — 0,4471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4577. Изменение курса ILS к AZN в процентном соотношении составило 3.22.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в азербайджанские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Азербайджанский манат / Израильский новый шекель
|1 AZN
|2,14594 ILS
|5 AZN
|10,72970 ILS
|10 AZN
|21,45940 ILS
|20 AZN
|42,91880 ILS
|50 AZN
|107,29700 ILS
|100 AZN
|214,59400 ILS
|250 AZN
|536,48500 ILS
|500 AZN
|1 072,97000 ILS
|1000 AZN
|2 145,94000 ILS
|2000 AZN
|4 291,88000 ILS
|5000 AZN
|10 729,70000 ILS
|10000 AZN
|21 459,40000 ILS