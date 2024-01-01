10 израильских новых шекелей в азербайджанские манаты

Сконвертируйте ILS в AZN по реальному обменному курсу

10 ils
4,66 azn

₪1,000 ILS = man.0,4660 AZN

Среднерыночный курс в 13:48
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47240,4724
Низкий0,45010,4471
В среднем0,45910,4577
Изменить1.93%3.22%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к AZN

За последние 30 дней максимальный курс ILS к AZN составил 0,4724, а минимальный — 0,4501. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4591. Изменение курса ILS к AZN в процентном соотношении составило 1.93.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к AZN составил 0,4724, а минимальный — 0,4471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4577. Изменение курса ILS к AZN в процентном соотношении составило 3.22.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1241,4951,6270,96819,434
1 GBP1,18711,293108,1911,7751,9311,1523,074
1 USD0,9190,774183,7031,3731,4940,88917,851
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Азербайджанский манат
1 ILS0,46600 AZN
5 ILS2,32998 AZN
10 ILS4,65997 AZN
20 ILS9,31994 AZN
50 ILS23,29985 AZN
100 ILS46,59970 AZN
250 ILS116,49925 AZN
500 ILS232,99850 AZN
1000 ILS465,99700 AZN
2000 ILS931,99400 AZN
5000 ILS2 329,98500 AZN
10000 ILS4 659,97000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Израильский новый шекель
1 AZN2,14594 ILS
5 AZN10,72970 ILS
10 AZN21,45940 ILS
20 AZN42,91880 ILS
50 AZN107,29700 ILS
100 AZN214,59400 ILS
250 AZN536,48500 ILS
500 AZN1 072,97000 ILS
1000 AZN2 145,94000 ILS
2000 AZN4 291,88000 ILS
5000 AZN10 729,70000 ILS
10000 AZN21 459,40000 ILS