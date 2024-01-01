100 индонезийских рупий в уругвайские песо
Сконвертируйте IDR в UYU по реальному обменному курсу
Loading
|1 IDR в UYU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0025
|0,0025
|Низкий
|0,0024
|0,0024
|В среднем
|0,0024
|0,0024
|Изменить
|3.40%
|4.98%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к UYU
За последние 30 дней максимальный курс IDR к UYU составил 0,0025, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0024. Изменение курса IDR к UYU в процентном соотношении составило 3.40.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к UYU составил 0,0025, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0024. Изменение курса IDR к UYU в процентном соотношении составило 4.98.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в уругвайские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Уругвайское песо / Индонезийская рупия
|1 UYU
|401,91000 IDR
|5 UYU
|2 009,55000 IDR
|10 UYU
|4 019,10000 IDR
|20 UYU
|8 038,20000 IDR
|50 UYU
|20 095,50000 IDR
|100 UYU
|40 191,00000 IDR
|250 UYU
|100 477,50000 IDR
|500 UYU
|200 955,00000 IDR
|1000 UYU
|401 910,00000 IDR
|2000 UYU
|803 820,00000 IDR
|5000 UYU
|2 009 550,00000 IDR
|10000 UYU
|4 019 100,00000 IDR