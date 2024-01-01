5 индонезийских рупий в украинские гривны

Сконвертируйте IDR в UAH по реальному обменному курсу

5 idr
0,01 uah

Rp1,000 IDR = ₴0,002545 UAH

Среднерыночный курс в 13:06
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1 IDR в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00260,0026
Низкий0,00240,0024
В среднем0,00250,0025
Изменить3.21%4.46%
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Соотношение 1 IDR к UAH

За последние 30 дней максимальный курс IDR к UAH составил 0,0026, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0025. Изменение курса IDR к UAH в процентном соотношении составило 3.21.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к UAH составил 0,0026, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0025. Изменение курса IDR к UAH в процентном соотношении составило 4.46.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6950,9181,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,1411,4651,6281,4950,8438,505
1 SGD0,74362,220,68311,1111,0210,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Украинская гривна
1 IDR0,00254 UAH
5 IDR0,01272 UAH
10 IDR0,02545 UAH
20 IDR0,05090 UAH
50 IDR0,12724 UAH
100 IDR0,25448 UAH
250 IDR0,63620 UAH
500 IDR1,27239 UAH
1000 IDR2,54478 UAH
2000 IDR5,08956 UAH
5000 IDR12,72390 UAH
10000 IDR25,44780 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Индонезийская рупия
1 UAH392,96100 IDR
5 UAH1 964,80500 IDR
10 UAH3 929,61000 IDR
20 UAH7 859,22000 IDR
50 UAH19 648,05000 IDR
100 UAH39 296,10000 IDR
250 UAH98 240,25000 IDR
500 UAH196 480,50000 IDR
1000 UAH392 961,00000 IDR
2000 UAH785 922,00000 IDR
5000 UAH1 964 805,00000 IDR
10000 UAH3 929 610,00000 IDR