100 индонезийских рупий в турецкие лиры
Сконвертируйте IDR в TRY по реальному обменному курсу
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|1 IDR в TRY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0021
|0,0021
|Низкий
|0,0020
|0,0020
|В среднем
|0,0020
|0,0020
|Изменить
|2.67%
|2.13%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к TRY
За последние 30 дней максимальный курс IDR к TRY составил 0,0021, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0020. Изменение курса IDR к TRY в процентном соотношении составило 2.67.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к TRY составил 0,0021, а минимальный — 0,0020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0020. Изменение курса IDR к TRY в процентном соотношении составило 2.13.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в турецкие лиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Индонезийская рупия
|1 TRY
|489,93100 IDR
|5 TRY
|2 449,65500 IDR
|10 TRY
|4 899,31000 IDR
|20 TRY
|9 798,62000 IDR
|50 TRY
|24 496,55000 IDR
|100 TRY
|48 993,10000 IDR
|250 TRY
|122 482,75000 IDR
|500 TRY
|244 965,50000 IDR
|1000 TRY
|489 931,00000 IDR
|2000 TRY
|979 862,00000 IDR
|5000 TRY
|2 449 655,00000 IDR
|10000 TRY
|4 899 310,00000 IDR