5 индонезийских рупий в эсватинские эмалангени

Сконвертируйте IDR в SZL по реальному обменному курсу

5 idr
0,01 szl

Rp1,000 IDR = L0,001132 SZL

Среднерыночный курс в 12:50
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1 IDR в SZLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00110,0012
Низкий0,00110,0011
В среднем0,00110,0011
Изменить3.31%-3.71%
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Соотношение 1 IDR к SZL

За последние 30 дней максимальный курс IDR к SZL составил 0,0011, а минимальный — 0,0011. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0011. Изменение курса IDR к SZL в процентном соотношении составило 3.31.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к SZL составил 0,0012, а минимальный — 0,0011. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0011. Изменение курса IDR к SZL в процентном соотношении составило -3.71.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09811,4641,6271,4940,8438,504
1 SGD0,74462,2110,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в эсватинские эмалангени

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Свазилендский лилангени
1 IDR0,00113 SZL
5 IDR0,00566 SZL
10 IDR0,01132 SZL
20 IDR0,02264 SZL
50 IDR0,05661 SZL
100 IDR0,11322 SZL
250 IDR0,28305 SZL
500 IDR0,56610 SZL
1000 IDR1,13220 SZL
2000 IDR2,26440 SZL
5000 IDR5,66100 SZL
10000 IDR11,32200 SZL
Обменные курсы Свазилендский лилангени / Индонезийская рупия
1 SZL883,23700 IDR
5 SZL4 416,18500 IDR
10 SZL8 832,37000 IDR
20 SZL17 664,74000 IDR
50 SZL44 161,85000 IDR
100 SZL88 323,70000 IDR
250 SZL220 809,25000 IDR
500 SZL441 618,50000 IDR
1000 SZL883 237,00000 IDR
2000 SZL1 766 474,00000 IDR
5000 SZL4 416 185,00000 IDR
10000 SZL8 832 370,00000 IDR