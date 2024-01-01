10 индонезийских рупий в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте IDR в SBD по реальному обменному курсу

10 idr
0,01 sbd

Rp1,000 IDR = SI$0,0005090 SBD

Среднерыночный курс в 12:36
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1 IDR в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменить0.87%1.19%
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Соотношение 1 IDR к SBD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к SBD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к SBD в процентном соотношении составило 0.87.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к SBD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к SBD в процентном соотношении составило 1.19.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6690,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10311,4641,6271,4940,8438,504
1 SGD0,74462,2140,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Доллар Соломоновых островов
1 IDR0,00051 SBD
5 IDR0,00254 SBD
10 IDR0,00509 SBD
20 IDR0,01018 SBD
50 IDR0,02545 SBD
100 IDR0,05090 SBD
250 IDR0,12725 SBD
500 IDR0,25450 SBD
1000 IDR0,50900 SBD
2000 IDR1,01799 SBD
5000 IDR2,54498 SBD
10000 IDR5,08995 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Индонезийская рупия
1 SBD1 964,66000 IDR
5 SBD9 823,30000 IDR
10 SBD19 646,60000 IDR
20 SBD39 293,20000 IDR
50 SBD98 233,00000 IDR
100 SBD196 466,00000 IDR
250 SBD491 165,00000 IDR
500 SBD982 330,00000 IDR
1000 SBD1 964 660,00000 IDR
2000 SBD3 929 320,00000 IDR
5000 SBD9 823 300,00000 IDR
10000 SBD19 646 600,00000 IDR