5 индонезийских рупий в панамские бальбоа

Сконвертируйте IDR в PAB по реальному обменному курсу

5 idr
0,00 pab

Rp1,000 IDR = B/.0,00006177 PAB

Среднерыночный курс в 11:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить1.08%0.40%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к PAB

За последние 30 дней максимальный курс IDR к PAB составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к PAB в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к PAB составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к PAB в процентном соотношении составило 0.40.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6740,9181,3451,4941,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,12111,4641,6271,4930,8438,505
1 SGD0,74462,2250,68311,1111,020,5765,808

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Панамский бальбоа
1 IDR0,00006 PAB
5 IDR0,00031 PAB
10 IDR0,00062 PAB
20 IDR0,00124 PAB
50 IDR0,00309 PAB
100 IDR0,00618 PAB
250 IDR0,01544 PAB
500 IDR0,03088 PAB
1000 IDR0,06177 PAB
2000 IDR0,12353 PAB
5000 IDR0,30883 PAB
10000 IDR0,61767 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Индонезийская рупия
1 PAB16 190,00000 IDR
5 PAB80 950,00000 IDR
10 PAB161 900,00000 IDR
20 PAB323 800,00000 IDR
50 PAB809 500,00000 IDR
100 PAB1 619 000,00000 IDR
250 PAB4 047 500,00000 IDR
500 PAB8 095 000,00000 IDR
1000 PAB16 190 000,00000 IDR
2000 PAB32 380 000,00000 IDR
5000 PAB80 950 000,00000 IDR
10000 PAB161 900 000,00000 IDR