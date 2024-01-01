10 индонезийских рупий в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте IDR в MZN по реальному обменному курсу

10 idr
0,04 mzn

Rp1,000 IDR = MT0,003942 MZN

Среднерыночный курс в 11:58
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1 IDR в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00390,0040
Низкий0,00390,0039
В среднем0,00390,0039
Изменить1.45%0.21%
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Соотношение 1 IDR к MZN

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MZN составил 0,0039, а минимальный — 0,0039. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0039. Изменение курса IDR к MZN в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MZN составил 0,0040, а минимальный — 0,0039. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0039. Изменение курса IDR к MZN в процентном соотношении составило 0.21.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6620,9181,3451,4941,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10311,4641,6271,4940,8438,504
1 SGD0,74462,2180,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Мозамбикский метикал
1 IDR0,00394 MZN
5 IDR0,01971 MZN
10 IDR0,03942 MZN
20 IDR0,07884 MZN
50 IDR0,19709 MZN
100 IDR0,39419 MZN
250 IDR0,98546 MZN
500 IDR1,97093 MZN
1000 IDR3,94185 MZN
2000 IDR7,88370 MZN
5000 IDR19,70925 MZN
10000 IDR39,41850 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Индонезийская рупия
1 MZN253,68800 IDR
5 MZN1 268,44000 IDR
10 MZN2 536,88000 IDR
20 MZN5 073,76000 IDR
50 MZN12 684,40000 IDR
100 MZN25 368,80000 IDR
250 MZN63 422,00000 IDR
500 MZN126 844,00000 IDR
1000 MZN253 688,00000 IDR
2000 MZN507 376,00000 IDR
5000 MZN1 268 440,00000 IDR
10000 MZN2 536 880,00000 IDR