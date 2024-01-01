1 тысяча мозамбикских метикалов в индонезийские рупии
Сконвертируйте MZN в IDR по реальному обменному курсу
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|1 MZN в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|258,3830
|258,3830
|Низкий
|253,2190
|250,1210
|В среднем
|255,9082
|254,3226
|Изменить
|-1.78%
|-0.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к IDR
За последние 30 дней максимальный курс MZN к IDR составил 258,3830, а минимальный — 253,2190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 255,9082. Изменение курса MZN к IDR в процентном соотношении составило -1.78.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к IDR составил 258,3830, а минимальный — 250,1210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 254,3226. Изменение курса MZN к IDR в процентном соотношении составило -0.21.
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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Индонезийская рупия
|1 MZN
|253,69300 IDR
|5 MZN
|1 268,46500 IDR
|10 MZN
|2 536,93000 IDR
|20 MZN
|5 073,86000 IDR
|50 MZN
|12 684,65000 IDR
|100 MZN
|25 369,30000 IDR
|250 MZN
|63 423,25000 IDR
|500 MZN
|126 846,50000 IDR
|1000 MZN
|253 693,00000 IDR
|2000 MZN
|507 386,00000 IDR
|5000 MZN
|1 268 465,00000 IDR
|10000 MZN
|2 536 930,00000 IDR