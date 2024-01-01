10 тысяч мозамбикских метикалов в индонезийские рупии

Сконвертируйте MZN в IDR по реальному обменному курсу

10 000 mzn
2 536 930 idr

MT1,000 MZN = Rp253,7 IDR

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий258,3830258,3830
Низкий253,2190250,1210
В среднем255,9082254,3226
Изменить-1.78%-0.21%
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Соотношение 1 MZN к IDR

За последние 30 дней максимальный курс MZN к IDR составил 258,3830, а минимальный — 253,2190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 255,9082. Изменение курса MZN к IDR в процентном соотношении составило -1.78.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к IDR составил 258,3830, а минимальный — 250,1210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 254,3226. Изменение курса MZN к IDR в процентном соотношении составило -0.21.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Индонезийская рупия
1 MZN253,69300 IDR
5 MZN1 268,46500 IDR
10 MZN2 536,93000 IDR
20 MZN5 073,86000 IDR
50 MZN12 684,65000 IDR
100 MZN25 369,30000 IDR
250 MZN63 423,25000 IDR
500 MZN126 846,50000 IDR
1000 MZN253 693,00000 IDR
2000 MZN507 386,00000 IDR
5000 MZN1 268 465,00000 IDR
10000 MZN2 536 930,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Мозамбикский метикал
1 IDR0,00394 MZN
5 IDR0,01971 MZN
10 IDR0,03942 MZN
20 IDR0,07884 MZN
50 IDR0,19709 MZN
100 IDR0,39418 MZN
250 IDR0,98544 MZN
500 IDR1,97089 MZN
1000 IDR3,94178 MZN
2000 IDR7,88356 MZN
5000 IDR19,70890 MZN
10000 IDR39,41780 MZN