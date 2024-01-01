5 000 индонезийских рупий в коморские франки

Сконвертируйте IDR в KMF по реальному обменному курсу

5 000 idr
140 kmf

Rp1,000 IDR = CF0,02791 KMF

Среднерыночный курс в 11:32
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1 IDR в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02810,0285
Низкий0,02780,0278
В среднем0,02800,0281
Изменить-0.22%-1.73%
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Соотношение 1 IDR к KMF

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KMF составил 0,0281, а минимальный — 0,0278. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0280. Изменение курса IDR к KMF в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KMF составил 0,0285, а минимальный — 0,0278. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0281. Изменение курса IDR к KMF в процентном соотношении составило -1.73.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,08811,4641,6261,4930,8438,503
1 SGD0,74462,2190,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Франк Комор
1 IDR0,02791 KMF
5 IDR0,13955 KMF
10 IDR0,27911 KMF
20 IDR0,55821 KMF
50 IDR1,39553 KMF
100 IDR2,79106 KMF
250 IDR6,97765 KMF
500 IDR13,95530 KMF
1000 IDR27,91060 KMF
2000 IDR55,82120 KMF
5000 IDR139,55300 KMF
10000 IDR279,10600 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Индонезийская рупия
1 KMF35,82870 IDR
5 KMF179,14350 IDR
10 KMF358,28700 IDR
20 KMF716,57400 IDR
50 KMF1 791,43500 IDR
100 KMF3 582,87000 IDR
250 KMF8 957,17500 IDR
500 KMF17 914,35000 IDR
1000 KMF35 828,70000 IDR
2000 KMF71 657,40000 IDR
5000 KMF179 143,50000 IDR
10000 KMF358 287,00000 IDR