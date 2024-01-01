10 тысяч индонезийских рупий в коморские франки
Сконвертируйте IDR в KMF по реальному обменному курсу
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|1 IDR в KMF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0281
|0,0285
|Низкий
|0,0278
|0,0278
|В среднем
|0,0280
|0,0281
|Изменить
|-0.23%
|-1.74%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к KMF
За последние 30 дней максимальный курс IDR к KMF составил 0,0281, а минимальный — 0,0278. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0280. Изменение курса IDR к KMF в процентном соотношении составило -0.23.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к KMF составил 0,0285, а минимальный — 0,0278. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0281. Изменение курса IDR к KMF в процентном соотношении составило -1.74.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в коморские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Франк Комор / Индонезийская рупия
|1 KMF
|35,83890 IDR
|5 KMF
|179,19450 IDR
|10 KMF
|358,38900 IDR
|20 KMF
|716,77800 IDR
|50 KMF
|1 791,94500 IDR
|100 KMF
|3 583,89000 IDR
|250 KMF
|8 959,72500 IDR
|500 KMF
|17 919,45000 IDR
|1000 KMF
|35 838,90000 IDR
|2000 KMF
|71 677,80000 IDR
|5000 KMF
|179 194,50000 IDR
|10000 KMF
|358 389,00000 IDR