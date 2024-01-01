10 тысяч индонезийских рупий в индийские рупии

Сконвертируйте IDR в INR по реальному обменному курсу

10 000 idr
51,67 inr

Rp1,000 IDR = ₹0,005167 INR

Среднерыночный курс в 10:19
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1 IDR в INRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00520,0052
Низкий0,00510,0051
В среднем0,00510,0051
Изменить1.37%0.74%
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Соотношение 1 IDR к INR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к INR составил 0,0052, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0051. Изменение курса IDR к INR в процентном соотношении составило 1.37.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к INR составил 0,0052, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0051. Изменение курса IDR к INR в процентном соотношении составило 0.74.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,660,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,04311,4641,6271,4930,8438,498
1 SGD0,74362,1980,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Индийская рупия
1 IDR0,00517 INR
5 IDR0,02584 INR
10 IDR0,05167 INR
20 IDR0,10335 INR
50 IDR0,25837 INR
100 IDR0,51674 INR
250 IDR1,29185 INR
500 IDR2,58369 INR
1000 IDR5,16738 INR
2000 IDR10,33476 INR
5000 IDR25,83690 INR
10000 IDR51,67380 INR
Обменные курсы Индийская рупия / Индонезийская рупия
1 INR193,52200 IDR
5 INR967,61000 IDR
10 INR1 935,22000 IDR
20 INR3 870,44000 IDR
50 INR9 676,10000 IDR
100 INR19 352,20000 IDR
250 INR48 380,50000 IDR
300 INR58 056,60000 IDR
500 INR96 761,00000 IDR
600 INR116 113,20000 IDR
1000 INR193 522,00000 IDR
2000 INR387 044,00000 IDR
5000 INR967 610,00000 IDR
10000 INR1 935 220,00000 IDR
25000 INR4 838 050,00000 IDR
50000 INR9 676 100,00000 IDR
100000 INR19 352 200,00000 IDR
1000000 INR193 522 000,00000 IDR
1000000000 INR193 522 000 000,00000 IDR