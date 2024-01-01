5 000 индонезийских рупий в гонконгские доллары

Сконвертируйте IDR в HKD по реальному обменному курсу

5 000 idr
2,41 hkd

Rp1,000 IDR = $0,0004824 HKD

Среднерыночный курс в 11:09
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 IDR в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменить1.12%0.10%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к HKD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к HKD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к HKD в процентном соотношении составило 1.12.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к HKD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса IDR к HKD в процентном соотношении составило 0.10.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6710,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07611,4641,6261,4930,8428,501
1 SGD0,74462,220,68311,1111,020,5765,807

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Гонконгский доллар
1 IDR0,00048 HKD
5 IDR0,00241 HKD
10 IDR0,00482 HKD
20 IDR0,00965 HKD
50 IDR0,02412 HKD
100 IDR0,04824 HKD
250 IDR0,12059 HKD
500 IDR0,24118 HKD
1000 IDR0,48236 HKD
2000 IDR0,96473 HKD
5000 IDR2,41182 HKD
10000 IDR4,82363 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Индонезийская рупия
100 HKD207 313,00000 IDR
200 HKD414 626,00000 IDR
300 HKD621 939,00000 IDR
500 HKD1 036 565,00000 IDR
1000 HKD2 073 130,00000 IDR
2000 HKD4 146 260,00000 IDR
2500 HKD5 182 825,00000 IDR
3000 HKD6 219 390,00000 IDR
4000 HKD8 292 520,00000 IDR
5000 HKD10 365 650,00000 IDR
10000 HKD20 731 300,00000 IDR
20000 HKD41 462 600,00000 IDR