5 индонезийских рупий в гвинейские франки

Сконвертируйте IDR в GNF по реальному обменному курсу

5 idr
3 gnf

Rp1,000 IDR = GFr0,5322 GNF

Среднерыночный курс в 10:52
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1 IDR в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,53470,5397
Низкий0,52240,5224
В среднем0,52780,5306
Изменить1.30%0.66%
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Соотношение 1 IDR к GNF

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GNF составил 0,5347, а минимальный — 0,5224. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5278. Изменение курса IDR к GNF в процентном соотношении составило 1.30.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GNF составил 0,5397, а минимальный — 0,5224. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5306. Изменение курса IDR к GNF в процентном соотношении составило 0.66.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06511,4641,6261,4930,8428,5
1 SGD0,74462,2070,68311,1111,020,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Гвинейский франк
1 IDR0,53222 GNF
5 IDR2,66108 GNF
10 IDR5,32216 GNF
20 IDR10,64432 GNF
50 IDR26,61080 GNF
100 IDR53,22160 GNF
250 IDR133,05400 GNF
500 IDR266,10800 GNF
1000 IDR532,21600 GNF
2000 IDR1 064,43200 GNF
5000 IDR2 661,08000 GNF
10000 IDR5 322,16000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Индонезийская рупия
1 GNF1,87894 IDR
5 GNF9,39470 IDR
10 GNF18,78940 IDR
20 GNF37,57880 IDR
50 GNF93,94700 IDR
100 GNF187,89400 IDR
250 GNF469,73500 IDR
500 GNF939,47000 IDR
1000 GNF1 878,94000 IDR
2000 GNF3 757,88000 IDR
5000 GNF9 394,70000 IDR
10000 GNF18 789,40000 IDR