История обменного курса индонезийская рупия–гвинейские франки

Обменный курс индонезийская рупия/гвинейские франки сейчас составляет 0,532, отражая изменение в размере -0.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.155% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/гвинейские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,535, и минимумом, равным 0,530, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.541% увеличение стоимости.