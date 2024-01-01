1 индонезийская рупия в доминиканские песо

Сконвертируйте IDR в DOP по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 dop

Rp1,000 IDR = $0,003656 DOP

Среднерыночный курс в 10:46
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1 IDR в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00370,0037
Низкий0,00360,0036
В среднем0,00360,0036
Изменить1.45%0.67%
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Соотношение 1 IDR к DOP

За последние 30 дней максимальный курс IDR к DOP составил 0,0037, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0036. Изменение курса IDR к DOP в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к DOP составил 0,0037, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0036. Изменение курса IDR к DOP в процентном соотношении составило 0.67.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6680,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07711,4641,6271,4930,8438,501
1 SGD0,74462,2090,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Доминиканский песо
1 IDR0,00366 DOP
5 IDR0,01828 DOP
10 IDR0,03656 DOP
20 IDR0,07312 DOP
50 IDR0,18279 DOP
100 IDR0,36559 DOP
250 IDR0,91397 DOP
500 IDR1,82793 DOP
1000 IDR3,65587 DOP
2000 IDR7,31174 DOP
5000 IDR18,27935 DOP
10000 IDR36,55870 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Индонезийская рупия
1 DOP273,53300 IDR
5 DOP1 367,66500 IDR
10 DOP2 735,33000 IDR
20 DOP5 470,66000 IDR
50 DOP13 676,65000 IDR
100 DOP27 353,30000 IDR
250 DOP68 383,25000 IDR
500 DOP136 766,50000 IDR
1000 DOP273 533,00000 IDR
2000 DOP547 066,00000 IDR
5000 DOP1 367 665,00000 IDR
10000 DOP2 735 330,00000 IDR