10 тысяч индонезийских рупий в арубанские флорины

Сконвертируйте IDR в AWG по реальному обменному курсу

10 000 idr
1,11 awg

Rp1,000 IDR = ƒ0,0001106 AWG

Среднерыночный курс в 09:59
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1 IDR в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить1.08%0.40%
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Соотношение 1 IDR к AWG

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AWG составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к AWG в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AWG составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к AWG в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6570,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,02311,4631,6261,4930,8438,497
1 SGD0,74462,2150,68411,1121,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Арубанский флорин
1 IDR0,00011 AWG
5 IDR0,00055 AWG
10 IDR0,00111 AWG
20 IDR0,00221 AWG
50 IDR0,00553 AWG
100 IDR0,01106 AWG
250 IDR0,02764 AWG
500 IDR0,05528 AWG
1000 IDR0,11056 AWG
2000 IDR0,22112 AWG
5000 IDR0,55281 AWG
10000 IDR1,10562 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Индонезийская рупия
1 AWG9 044,69000 IDR
5 AWG45 223,45000 IDR
10 AWG90 446,90000 IDR
20 AWG180 893,80000 IDR
50 AWG452 234,50000 IDR
100 AWG904 469,00000 IDR
250 AWG2 261 172,50000 IDR
500 AWG4 522 345,00000 IDR
1000 AWG9 044 690,00000 IDR
2000 AWG18 089 380,00000 IDR
5000 AWG45 223 450,00000 IDR
10000 AWG90 446 900,00000 IDR