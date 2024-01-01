10 тысяч венгерских форинтов в македонские денары

Сконвертируйте HUF в MKD по реальному обменному курсу

10 000 huf
1 573,51 mkd

Ft1,000 HUF = ден0,1574 MKD

Среднерыночный курс в 08:12
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 HUF в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15750,1604
Низкий0,15510,1549
В среднем0,15630,1574
Изменить0.56%0.87%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 HUF к MKD

За последние 30 дней максимальный курс HUF к MKD составил 0,1575, а минимальный — 0,1551. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1563. Изменение курса HUF к MKD в процентном соотношении составило 0.56.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к MKD составил 0,1604, а минимальный — 0,1549. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1574. Изменение курса HUF к MKD в процентном соотношении составило 0.87.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7741,3721,34418,34983,6341,494
1 EUR1,08810,8421,4921,46319,96691,0071,625
1 GBP1,2931,18811,7731,73823,718108,111,931
1 CAD0,7290,670,56410,9813,37960,981,089

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерских форинтов

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Македонский денар
2000 HUF314,70200 MKD
5000 HUF786,75500 MKD
10000 HUF1 573,51000 MKD
15000 HUF2 360,26500 MKD
20000 HUF3 147,02000 MKD
30000 HUF4 720,53000 MKD
40000 HUF6 294,04000 MKD
50000 HUF7 867,55000 MKD
60000 HUF9 441,06000 MKD
100000 HUF15 735,10000 MKD
150000 HUF23 602,65000 MKD
200000 HUF31 470,20000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Венгерский форинт
1 MKD6,35523 HUF
5 MKD31,77615 HUF
10 MKD63,55230 HUF
20 MKD127,10460 HUF
50 MKD317,76150 HUF
100 MKD635,52300 HUF
250 MKD1 588,80750 HUF
500 MKD3 177,61500 HUF
1000 MKD6 355,23000 HUF
2000 MKD12 710,46000 HUF
5000 MKD31 776,15000 HUF
10000 MKD63 552,30000 HUF