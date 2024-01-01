1 гаитянский гурд в маврикийские рупии

Сконвертируйте HTG в MUR по реальному обменному курсу

1 htg
0,35 mur

G1,000 HTG = ₨0,3544 MUR

Среднерыночный курс в 05:18
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1 HTG в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37250,3725
Низкий0,35350,3463
В среднем0,36210,3573
Изменить-0.19%-1.23%
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Соотношение 1 HTG к MUR

За последние 30 дней максимальный курс HTG к MUR составил 0,3725, а минимальный — 0,3535. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3621. Изменение курса HTG к MUR в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс HTG к MUR составил 0,3725, а минимальный — 0,3463. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3573. Изменение курса HTG к MUR в процентном соотношении составило -1.23.

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Популярные валюты

 USDSGDZARCADGBPINREURAUD
1 USD11,34518,2731,3710,77383,6180,9181,492
1 SGD0,744113,591,0190,57562,190,6831,11
1 ZAR0,0550,07410,0750,0424,5760,050,082
1 CAD0,730,98113,33210,56461,010,671,089

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Как произвести расчет конвертации из гаитянских гурдов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HTG из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HTG в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для гаитянский гурд

HTG в USD

HTG в SGD

HTG в ZAR

HTG в CAD

HTG в GBP

HTG в INR

HTG в EUR

HTG в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Гаитянский гурд / Маврикийская рупия
1 HTG0,35435 MUR
5 HTG1,77176 MUR
10 HTG3,54353 MUR
20 HTG7,08706 MUR
50 HTG17,71765 MUR
100 HTG35,43530 MUR
250 HTG88,58825 MUR
500 HTG177,17650 MUR
1000 HTG354,35300 MUR
2000 HTG708,70600 MUR
5000 HTG1 771,76500 MUR
10000 HTG3 543,53000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гаитянский гурд
1 MUR2,82204 HTG
5 MUR14,11020 HTG
10 MUR28,22040 HTG
20 MUR56,44080 HTG
50 MUR141,10200 HTG
100 MUR282,20400 HTG
250 MUR705,51000 HTG
500 MUR1 411,02000 HTG
1000 MUR2 822,04000 HTG
2000 MUR5 644,08000 HTG
5000 MUR14 110,20000 HTG
10000 MUR28 220,40000 HTG