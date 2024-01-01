2 000 маврикийских рупий в гаитянские гурды

Сконвертируйте MUR в HTG по реальному обменному курсу

2 000 mur
5 639 htg

₨1,000 MUR = G2,820 HTG

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в HTGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,82902,8875
Низкий2,68482,6848
В среднем2,76272,8005
Изменить1.94%1.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к HTG

За последние 30 дней максимальный курс MUR к HTG составил 2,8290, а минимальный — 2,6848. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7627. Изменение курса MUR к HTG в процентном соотношении составило 1.94.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к HTG составил 2,8875, а минимальный — 2,6848. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8005. Изменение курса MUR к HTG в процентном соотношении составило 1.15.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гаитянские гурды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и HTG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в HTG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гаитянский гурд
1 MUR2,81950 HTG
5 MUR14,09750 HTG
10 MUR28,19500 HTG
20 MUR56,39000 HTG
50 MUR140,97500 HTG
100 MUR281,95000 HTG
250 MUR704,87500 HTG
500 MUR1 409,75000 HTG
1000 MUR2 819,50000 HTG
2000 MUR5 639,00000 HTG
5000 MUR14 097,50000 HTG
10000 MUR28 195,00000 HTG
Обменные курсы Гаитянский гурд / Маврикийская рупия
1 HTG0,35467 MUR
5 HTG1,77337 MUR
10 HTG3,54673 MUR
20 HTG7,09346 MUR
50 HTG17,73365 MUR
100 HTG35,46730 MUR
250 HTG88,66825 MUR
500 HTG177,33650 MUR
1000 HTG354,67300 MUR
2000 HTG709,34600 MUR
5000 HTG1 773,36500 MUR
10000 HTG3 546,73000 MUR