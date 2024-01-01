Доминиканские песо в джерсийские фунты
Сконвертируйте DOP в JEP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса DOP к JEP
1 DOP = 0,01286 JEP
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 DOP в JEP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0129
|0,0131
|Низкий
|0,0127
|0,0124
|В среднем
|0,0128
|0,0127
|Изменение
|0.93%
|-2.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 DOP к JEP
За последние 30 дней максимальный курс DOP к JEP составил 0,0129, а минимальный — 0,0127. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0128. Изменение курса DOP к JEP в процентном соотношении составило 0.93.
За последние 90 дней максимальный курс DOP к JEP составил 0,0131, а минимальный — 0,0124. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0127. Изменение курса DOP к JEP в процентном соотношении составило -2.14.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в джерсийские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт Джерси / Доминиканский песо
|1 JEP
|77,78790 DOP
|5 JEP
|388,93950 DOP
|10 JEP
|777,87900 DOP
|20 JEP
|1 555,75800 DOP
|50 JEP
|3 889,39500 DOP
|100 JEP
|7 778,79000 DOP
|250 JEP
|19 446,97500 DOP
|500 JEP
|38 893,95000 DOP
|1000 JEP
|77 787,90000 DOP
|2000 JEP
|155 575,80000 DOP
|5000 JEP
|388 939,50000 DOP
|10000 JEP
|777 879,00000 DOP