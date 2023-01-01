1 эскудо Кабо-Верде в российские рубли

Сконвертируйте CVE в RUB по реальному обменному курсу

1 cve
0,93 rub

1.00000 CVE = 0.93290 RUB

Среднерыночный курс в 10:41 UTC
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График изменения обменного курса CVE к RUB

1 мин. назад 1 CVE → 0 RUB
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0734589.13121.451631.666850.958518.397
1GBP1.1617811.2471103.551.686451.936491.1135621.373
1USD0.931550.80186183.03251.35231.55280.8929517.1382
1INR0.01121940.009657190.012043510.01628640.01870110.01075420.206404

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Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

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plane
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Российский рубль
1 CVE0.93290 RUB
5 CVE4.66452 RUB
10 CVE9.32904 RUB
20 CVE18.65808 RUB
50 CVE46.64520 RUB
100 CVE93.29040 RUB
250 CVE233.22600 RUB
500 CVE466.45200 RUB
1000 CVE932.90400 RUB
2000 CVE1865.80800 RUB
5000 CVE4664.52000 RUB
10000 CVE9329.04000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Эскудо Кабо-Верде
1 RUB1.07192 CVE
5 RUB5.35960 CVE
10 RUB10.71920 CVE
20 RUB21.43840 CVE
50 RUB53.59600 CVE
100 RUB107.19200 CVE
250 RUB267.98000 CVE
500 RUB535.96000 CVE
1000 RUB1071.92000 CVE
2000 RUB2143.84000 CVE
5000 RUB5359.60000 CVE
10000 RUB10719.20000 CVE