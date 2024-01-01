5 швейцарских франков в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте CHF в SBD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = SI$9,353 SBD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к SBD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SBD
1 CHF в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,61369,8187
Низкий9,35259,3525
В среднем9,47629,6027
Изменение-1.45%-2.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к SBD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к SBD составил 9,6136, а минимальный — 9,3525. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,4762. Изменение курса CHF к SBD в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к SBD составил 9,8187, а минимальный — 9,3525. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,6027. Изменение курса CHF к SBD в процентном соотношении составило -2.34.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к SBD

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Доллар Соломоновых островов
1 CHF9,35253 SBD
5 CHF46,76265 SBD
10 CHF93,52530 SBD
20 CHF187,05060 SBD
50 CHF467,62650 SBD
100 CHF935,25300 SBD
250 CHF2 338,13250 SBD
500 CHF4 676,26500 SBD
1000 CHF9 352,53000 SBD
2000 CHF18 705,06000 SBD
5000 CHF46 762,65000 SBD
10000 CHF93 525,30000 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Швейцарский франк
1 SBD0,10692 CHF
5 SBD0,53462 CHF
10 SBD1,06923 CHF
20 SBD2,13846 CHF
50 SBD5,34615 CHF
100 SBD10,69230 CHF
250 SBD26,73075 CHF
500 SBD53,46150 CHF
1000 SBD106,92300 CHF
2000 SBD213,84600 CHF
5000 SBD534,61500 CHF
10000 SBD1 069,23000 CHF