История обменного курса швейцарский франк–доллары Соломоновых островов

Обменный курс швейцарских франка/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 9,353, отражая изменение в размере -0.855% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.365% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 9,611, и минимумом, равным 9,335, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.324%.