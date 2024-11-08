1 тысяча швейцарских франков в непальские рупии

Сконвертируйте CHF в NPR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ₨154,2 NPR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 CHF в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий156,9040159,5530
Низкий153,9800153,9220
В среднем155,5080156,9188
Изменение-1.25%-0.71%
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Соотношение 1 CHF к NPR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к NPR составил 156,9040, а минимальный — 153,9800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 155,5080. Изменение курса CHF к NPR в процентном соотношении составило -1.25.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к NPR составил 159,5530, а минимальный — 153,9220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 156,9188. Изменение курса CHF к NPR в процентном соотношении составило -0.71.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Непальская рупия
1 CHF154,16000 NPR
5 CHF770,80000 NPR
10 CHF1 541,60000 NPR
20 CHF3 083,20000 NPR
50 CHF7 708,00000 NPR
100 CHF15 416,00000 NPR
250 CHF38 540,00000 NPR
500 CHF77 080,00000 NPR
1000 CHF154 160,00000 NPR
2000 CHF308 320,00000 NPR
5000 CHF770 800,00000 NPR
10000 CHF1 541 600,00000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Швейцарский франк
1 NPR0,00649 CHF
5 NPR0,03243 CHF
10 NPR0,06487 CHF
20 NPR0,12974 CHF
50 NPR0,32434 CHF
100 NPR0,64868 CHF
250 NPR1,62169 CHF
500 NPR3,24338 CHF
1000 NPR6,48676 CHF
2000 NPR12,97352 CHF
5000 NPR32,43380 CHF
10000 NPR64,86760 CHF