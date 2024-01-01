10 швейцарских франков в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте CHF в HNL по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = L28,75 HNL

Среднерыночный курс в 21:45
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к HNL

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HNL
1 CHF в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий29,114229,5836
Низкий28,749828,4006
В среднем28,949629,0914
Изменение-0.61%0.26%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к HNL

За последние 30 дней максимальный курс CHF к HNL составил 29,1142, а минимальный — 28,7498. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,9496. Изменение курса CHF к HNL в процентном соотношении составило -0.61.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к HNL составил 29,5836, а минимальный — 28,4006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,0914. Изменение курса CHF к HNL в процентном соотношении составило 0.26.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к HNL

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3911,3911,519152,5851,676
1 EUR1,07210,8390,4631,4911,628163,5651,797
1 GBP1,2911,2051108,9741,7961,961197,0332,164
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Гондурасская лемпира
1 CHF28,74980 HNL
5 CHF143,74900 HNL
10 CHF287,49800 HNL
20 CHF574,99600 HNL
50 CHF1 437,49000 HNL
100 CHF2 874,98000 HNL
250 CHF7 187,45000 HNL
500 CHF14 374,90000 HNL
1000 CHF28 749,80000 HNL
2000 CHF57 499,60000 HNL
5000 CHF143 749,00000 HNL
10000 CHF287 498,00000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Швейцарский франк
1 HNL0,03478 CHF
5 HNL0,17391 CHF
10 HNL0,34783 CHF
20 HNL0,69566 CHF
50 HNL1,73915 CHF
100 HNL3,47829 CHF
250 HNL8,69573 CHF
500 HNL17,39145 CHF
1000 HNL34,78290 CHF
2000 HNL69,56580 CHF
5000 HNL173,91450 CHF
10000 HNL347,82900 CHF