История обменного курса швейцарский франк–гондурасские лемпиры

Обменный курс швейцарских франка/гондурасские лемпиры сейчас составляет 28,750, отражая изменение в размере -0.334% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.589% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 29,200, и минимумом, равным 28,698, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.