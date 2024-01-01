10 бутанских нгултрумов в тонганские паанги

Сконвертируйте BTN в TOP по реальному обменному курсу

10 btn
0,28 top

Nu.1,000 BTN = T$0,02801 TOP

Среднерыночный курс в 01:37
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в TOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02840,0287
Низкий0,02760,0276
В среднем0,02790,0280
Изменить-0.05%-0.64%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к TOP

За последние 30 дней максимальный курс BTN к TOP составил 0,0284, а минимальный — 0,0276. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0279. Изменение курса BTN к TOP в процентном соотношении составило -0.05.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к TOP составил 0,0287, а минимальный — 0,0276. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0280. Изменение курса BTN к TOP в процентном соотношении составило -0.64.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2840,9180,7731,3451,6591,493
1 CAD0,73113,3390,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,9110,8421,4641,8071,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в тонганские паанги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и TOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в TOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Тонганская паанга
1 BTN0,02801 TOP
5 BTN0,14005 TOP
10 BTN0,28010 TOP
20 BTN0,56020 TOP
50 BTN1,40050 TOP
100 BTN2,80100 TOP
250 BTN7,00250 TOP
500 BTN14,00500 TOP
1000 BTN28,01000 TOP
2000 BTN56,02000 TOP
5000 BTN140,05000 TOP
10000 BTN280,10000 TOP
Обменные курсы Тонганская паанга / Бутанский нгултрум
1 TOP35,70160 BTN
5 TOP178,50800 BTN
10 TOP357,01600 BTN
20 TOP714,03200 BTN
50 TOP1 785,08000 BTN
100 TOP3 570,16000 BTN
250 TOP8 925,40000 BTN
500 TOP17 850,80000 BTN
1000 TOP35 701,60000 BTN
2000 TOP71 403,20000 BTN
5000 TOP178 508,00000 BTN
10000 TOP357 016,00000 BTN