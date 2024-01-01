История обменного курса бутанский нгултрум–тонганские паанги

Обменный курс бутанский нгултрум/тонганские паанги сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере 0.132% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.427% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.034% уменьшение стоимости.