100 бутанских нгултрумов в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте BTN в MZN по реальному обменному курсу

100 btn
76,04 mzn

Nu.1,000 BTN = MT0,7604 MZN

Среднерыночный курс в 00:46
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,76500,7694
Низкий0,75990,7599
В среднем0,76270,7639
Изменить-0.34%-0.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к MZN

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MZN составил 0,7650, а минимальный — 0,7599. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7627. Изменение курса BTN к MZN в процентном соотношении составило -0.34.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MZN составил 0,7694, а минимальный — 0,7599. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7639. Изменение курса BTN к MZN в процентном соотношении составило -0.91.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7721,3441,6561,493
1 CAD0,73113,3260,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49319,90210,8421,4641,8051,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Мозамбикский метикал
1 BTN0,76036 MZN
5 BTN3,80181 MZN
10 BTN7,60361 MZN
20 BTN15,20722 MZN
50 BTN38,01805 MZN
100 BTN76,03610 MZN
250 BTN190,09025 MZN
500 BTN380,18050 MZN
1000 BTN760,36100 MZN
2000 BTN1 520,72200 MZN
5000 BTN3 801,80500 MZN
10000 BTN7 603,61000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Бутанский нгултрум
1 MZN1,31516 BTN
5 MZN6,57580 BTN
10 MZN13,15160 BTN
20 MZN26,30320 BTN
50 MZN65,75800 BTN
100 MZN131,51600 BTN
250 MZN328,79000 BTN
500 MZN657,58000 BTN
1000 MZN1 315,16000 BTN
2000 MZN2 630,32000 BTN
5000 MZN6 575,80000 BTN
10000 MZN13 151,60000 BTN