10 мозамбикских метикалов в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте MZN в BTN по реальному обменному курсу

10 mzn
13,12 btn

MT1,000 MZN = Nu.1,312 BTN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,31551,3155
Низкий1,30731,2998
В среднем1,31121,3092
Изменить-0.16%0.59%
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Соотношение 1 MZN к BTN

За последние 30 дней максимальный курс MZN к BTN составил 1,3155, а минимальный — 1,3073. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3112. Изменение курса MZN к BTN в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к BTN составил 1,3155, а минимальный — 1,2998. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3092. Изменение курса MZN к BTN в процентном соотношении составило 0.59.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Бутанский нгултрум
1 MZN1,31210 BTN
5 MZN6,56050 BTN
10 MZN13,12100 BTN
20 MZN26,24200 BTN
50 MZN65,60500 BTN
100 MZN131,21000 BTN
250 MZN328,02500 BTN
500 MZN656,05000 BTN
1000 MZN1 312,10000 BTN
2000 MZN2 624,20000 BTN
5000 MZN6 560,50000 BTN
10000 MZN13 121,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Мозамбикский метикал
1 BTN0,76214 MZN
5 BTN3,81068 MZN
10 BTN7,62136 MZN
20 BTN15,24272 MZN
50 BTN38,10680 MZN
100 BTN76,21360 MZN
250 BTN190,53400 MZN
500 BTN381,06800 MZN
1000 BTN762,13600 MZN
2000 BTN1 524,27200 MZN
5000 BTN3 810,68000 MZN
10000 BTN7 621,36000 MZN