2 000 бутанских нгултрумов в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте BTN в HNL по реальному обменному курсу
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|1 BTN в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2981
|0,2981
|Низкий
|0,2961
|0,2958
|В среднем
|0,2969
|0,2969
|Изменить
|-0.60%
|-0.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к HNL
За последние 30 дней максимальный курс BTN к HNL составил 0,2981, а минимальный — 0,2961. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2969. Изменение курса BTN к HNL в процентном соотношении составило -0.60.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к HNL составил 0,2981, а минимальный — 0,2958. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2969. Изменение курса BTN к HNL в процентном соотношении составило -0.15.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гондурасская лемпира / Бутанский нгултрум
|1 HNL
|3,37488 BTN
|5 HNL
|16,87440 BTN
|10 HNL
|33,74880 BTN
|20 HNL
|67,49760 BTN
|50 HNL
|168,74400 BTN
|100 HNL
|337,48800 BTN
|250 HNL
|843,72000 BTN
|500 HNL
|1 687,44000 BTN
|1000 HNL
|3 374,88000 BTN
|2000 HNL
|6 749,76000 BTN
|5000 HNL
|16 874,40000 BTN
|10000 HNL
|33 748,80000 BTN