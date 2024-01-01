5 бутанских нгултрумов в гайанские доллары

Сконвертируйте BTN в GYD по реальному обменному курсу

5 btn
12,46 gyd

Nu.1,000 BTN = GY$2,493 GYD

Среднерыночный курс в 23:49
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,50552,5194
Низкий2,49272,4927
В среднем2,49912,5043
Изменить-0.38%-0.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к GYD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к GYD составил 2,5055, а минимальный — 2,4927. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4991. Изменение курса BTN к GYD в процентном соотношении составило -0.38.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к GYD составил 2,5194, а минимальный — 2,4927. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5043. Изменение курса BTN к GYD в процентном соотношении составило -0.50.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2510,9170,7721,3441,6551,491
1 CAD0,73113,3190,6690,5640,9811,2081,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89510,8421,4651,8041,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Гайанский доллар
1 BTN2,49265 GYD
5 BTN12,46325 GYD
10 BTN24,92650 GYD
20 BTN49,85300 GYD
50 BTN124,63250 GYD
100 BTN249,26500 GYD
250 BTN623,16250 GYD
500 BTN1 246,32500 GYD
1000 BTN2 492,65000 GYD
2000 BTN4 985,30000 GYD
5000 BTN12 463,25000 GYD
10000 BTN24 926,50000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Бутанский нгултрум
1 GYD0,40118 BTN
5 GYD2,00590 BTN
10 GYD4,01179 BTN
20 GYD8,02358 BTN
50 GYD20,05895 BTN
100 GYD40,11790 BTN
250 GYD100,29475 BTN
500 GYD200,58950 BTN
1000 GYD401,17900 BTN
2000 GYD802,35800 BTN
5000 GYD2 005,89500 BTN
10000 GYD4 011,79000 BTN