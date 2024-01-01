1 бутанский нгултрум в доминиканские песо

Сконвертируйте BTN в DOP по реальному обменному курсу

1 btn
0,71 dop

Nu.1,000 BTN = $0,7072 DOP

Среднерыночный курс в 23:20
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,70880,7130
Низкий0,70580,6959
В среднем0,70750,7061
Изменить-0.12%-0.18%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к DOP

За последние 30 дней максимальный курс BTN к DOP составил 0,7088, а минимальный — 0,7058. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7075. Изменение курса BTN к DOP в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к DOP составил 0,7130, а минимальный — 0,6959. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7061. Изменение курса BTN к DOP в процентном соотношении составило -0.18.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2520,9180,7721,3441,6551,492
1 CAD0,73113,3180,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89210,8421,4651,8031,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Доминиканский песо
1 BTN0,70720 DOP
5 BTN3,53599 DOP
10 BTN7,07198 DOP
20 BTN14,14396 DOP
50 BTN35,35990 DOP
100 BTN70,71980 DOP
250 BTN176,79950 DOP
500 BTN353,59900 DOP
1000 BTN707,19800 DOP
2000 BTN1 414,39600 DOP
5000 BTN3 535,99000 DOP
10000 BTN7 071,98000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Бутанский нгултрум
1 DOP1,41403 BTN
5 DOP7,07015 BTN
10 DOP14,14030 BTN
20 DOP28,28060 BTN
50 DOP70,70150 BTN
100 DOP141,40300 BTN
250 DOP353,50750 BTN
500 DOP707,01500 BTN
1000 DOP1 414,03000 BTN
2000 DOP2 828,06000 BTN
5000 DOP7 070,15000 BTN
10000 DOP14 140,30000 BTN