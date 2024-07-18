1 бразильский реал в украинские гривны

Сконвертируйте BRL в UAH по реальному обменному курсу

1 brl
7,36 uah

R$1,000 BRL = ₴7,362 UAH

Среднерыночный курс в 20:08
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1 BRL в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,53797,7970
Низкий7,12567,1256
В среднем7,37437,5560
Изменить-0.72%-3.29%
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Соотношение 1 BRL к UAH

За последние 30 дней максимальный курс BRL к UAH составил 7,5379, а минимальный — 7,1256. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,3743. Изменение курса BRL к UAH в процентном соотношении составило -0.72.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к UAH составил 7,7970, а минимальный — 7,1256. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,5560. Изменение курса BRL к UAH в процентном соотношении составило -3.29.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1741,4951,6250,96719,602
1 GBP1,18811,295108,3041,7751,9311,14923,284
1 USD0,9180,772183,6621,3711,4910,88717,987
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

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BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Украинская гривна
1 BRL7,36150 UAH
5 BRL36,80750 UAH
10 BRL73,61500 UAH
20 BRL147,23000 UAH
50 BRL368,07500 UAH
100 BRL736,15000 UAH
250 BRL1 840,37500 UAH
500 BRL3 680,75000 UAH
1000 BRL7 361,50000 UAH
2000 BRL14 723,00000 UAH
5000 BRL36 807,50000 UAH
10000 BRL73 615,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Бразильский реал
1 UAH0,13584 BRL
5 UAH0,67921 BRL
10 UAH1,35842 BRL
20 UAH2,71684 BRL
50 UAH6,79210 BRL
100 UAH13,58420 BRL
250 UAH33,96050 BRL
500 UAH67,92100 BRL
1000 UAH135,84200 BRL
2000 UAH271,68400 BRL
5000 UAH679,21000 BRL
10000 UAH1 358,42000 BRL