1 тысяча бразильских реалов в джерсийские фунты

Сконвертируйте BRL в JEP по реальному обменному курсу

1 000 brl
138,46 jep

R$1,000 BRL = £0,1385 JEP

Среднерыночный курс в 18:24
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1 BRL в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14630,1576
Низкий0,13850,1385
В среднем0,14280,1493
Изменить-4.26%-10.90%
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Соотношение 1 BRL к JEP

За последние 30 дней максимальный курс BRL к JEP составил 0,1463, а минимальный — 0,1385. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1428. Изменение курса BRL к JEP в процентном соотношении составило -4.26.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к JEP составил 0,1576, а минимальный — 0,1385. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1493. Изменение курса BRL к JEP в процентном соотношении составило -10.90.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1791,4951,6250,96719,633
1 GBP1,18811,295108,3211,7761,9311,14823,324
1 USD0,9170,772183,6431,3711,4910,88718,01
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

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BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Фунт Джерси
1 BRL0,13846 JEP
5 BRL0,69228 JEP
10 BRL1,38456 JEP
20 BRL2,76912 JEP
50 BRL6,92280 JEP
100 BRL13,84560 JEP
250 BRL34,61400 JEP
500 BRL69,22800 JEP
1000 BRL138,45600 JEP
2000 BRL276,91200 JEP
5000 BRL692,28000 JEP
10000 BRL1 384,56000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Бразильский реал
1 JEP7,22249 BRL
5 JEP36,11245 BRL
10 JEP72,22490 BRL
20 JEP144,44980 BRL
50 JEP361,12450 BRL
100 JEP722,24900 BRL
250 JEP1 805,62250 BRL
500 JEP3 611,24500 BRL
1000 JEP7 222,49000 BRL
2000 JEP14 444,98000 BRL
5000 JEP36 112,45000 BRL
10000 JEP72 224,90000 BRL