История обменного курса брунейский доллар–замбийские квачи

Обменный курс брунейский доллар/замбийские квачи сейчас составляет 19,693, отражая изменение в размере 0.714% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.734% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 19,693, и минимумом, равным 18,971, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.773% увеличение стоимости.