История обменного курса брунейский доллар–франки КФА BCEAO

Обменный курс брунейский доллар/франки КФА BCEAO сейчас составляет 447,996, отражая изменение в размере 0.110% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.186% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 449,607, и минимумом, равным 447,164, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.147% уменьшение стоимости.