История обменного курса брунейский доллар–вату Вануату

Обменный курс брунейский доллар/вату Вануату сейчас составляет 89,129, отражая изменение в размере -0.411% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/вату Вануату колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 89,557, и минимумом, равным 88,944, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.309% уменьшение стоимости.