История обменного курса брунейский доллар–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс брунейский доллар/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 5,044, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.047% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,059, и минимумом, равным 5,016, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.486% уменьшение стоимости.