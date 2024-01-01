История обменного курса брунейский доллар–тонганские паанги

Обменный курс брунейский доллар/тонганские паанги сейчас составляет 1,718, отражая изменение в размере -0.203% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,762, и минимумом, равным 1,713, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.049% уменьшение стоимости.