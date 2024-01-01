тонганская паанга брунейские доллары История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса тонганская паанга брунейские доллары. Это сводная страница тонганская паанга (TOP) брунейские доллары (BND) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные TOP и BND за 5 лет с 10-04-2019 по 10-04-2024.

1 000 top
578,09 bnd

1,000 TOP = 0,5781 BND

Среднерыночный курс в 10 апр. 2024 г.
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Самые популярные валюты на 10 апреля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,07989,9071,4721,6440,9817,682
1 GBP1,16911,262105,1381,7211,9231,14620,677
1 USD0,9270,792183,3011,3641,5240,90816,382
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,197

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из тонганских паанг в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TOP из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TOP в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.