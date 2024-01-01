История обменного курса брунейский доллар–сьерра-леонские леоне

Обменный курс брунейский доллар/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 16 774,500, отражая изменение в размере -0.759% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.050% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 16 902,800, и минимумом, равным 16 722,900, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.681% уменьшение стоимости.