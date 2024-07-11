История обменного курса брунейский доллар–сейшельские рупии

Обменный курс брунейский доллар/сейшельские рупии сейчас составляет 10,356, отражая изменение в размере 1.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.354% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 11,200, и минимумом, равным 10,151, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -8.545% уменьшение стоимости.